رئيس وزراء هولندا يصدر أمرا بمنع المصافحة ثم يصافح مسؤولا

أصدر رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​، أوامر للسكان بالكف عن المصافحة في إطار مساعي مكافحة ​فيروس كورونا​، مؤكداً أنه "علينا من الآن فصاعدا الكف عن المصافحة بالأيدي"، لافتاً إلى أنه "يمكنكم التلامس بالقدمين أو المرفقين أو أي ما يمكنكم ابتكاره، لكننا سنكف عن المصافحة بالأيدي اعتبارا من اليوم".

جدير بالذكر أن ​هولندا​ سجلت 382 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى يوم الثلاثاء 10 مارس، علما أن 4 أشخاص أصيبوا بالفيروس فارقوا الحياة.