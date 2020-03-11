الحكومة الفلسطينية: أعداد المصابين بكورونا بمدينة بيت لحم ارتفعت إلى 30 حالة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن "أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم قد ارتفعت إلى 30 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم، لشاب ثلاثيني بسبب مخالطته مصابين بالفيروس".
يشار إلى أن المختبر المركزي لوزارة الصحة "أجرى فحصاً لـ261 حالة، تبين إصابة سبع منها بالفيروس. وأن إجمالي عدد الفحوصات، التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد بفلسطين بلغت 1225 فحصا، كانت جميعها سلبية ، باستثناء 26 حالة تبين أنها مصابة".
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