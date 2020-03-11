الحكومة الفلسطينية: أعداد المصابين بكورونا بمدينة بيت لحم ارتفعت إلى 30 حالة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ال​فلسطين​ية، أن "أعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ في مدينة ​بيت لحم​ قد ارتفعت إلى 30 حالة، بعد تسجيل إصابة جديدة مساء اليوم، لشاب ثلاثيني بسبب مخالطته مصابين بالفيروس".

يشار إلى أن المختبر المركزي ل​وزارة الصحة​ "أجرى فحصاً لـ261 حالة، تبين إصابة سبع منها بالفيروس. وأن إجمالي عدد الفحوصات، التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس كورونا المستجد بفلسطين بلغت 1225 فحصا، كانت جميعها سلبية ، باستثناء 26 حالة تبين أنها مصابة".