الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن سجناء طالبان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، في تصريح له، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني "وقع مرسوماً يقضي بالإفراج عن أسرى حركة "طالبان" الافغانية".
هذا وتعهد غني، في وقت سابق، بـ"إصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة "طالبان" لدى الحكومة اليوم ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة والولايات المتحدة مؤخرا".
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