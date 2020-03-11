الرئيس الأفغاني يوقع مرسوما يقضي بالإفراج عن سجناء طالبان

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة الأفغانية​ صديق صديقي، في تصريح له، أن الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ "وقع مرسوماً يقضي بالإفراج عن أسرى حركة "طالبان" الافغانية".

هذا وتعهد غني، في وقت سابق، بـ"إصدار قرار يخص إطلاق سراح سجناء حركة "طالبان" لدى ​الحكومة​ اليوم ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركة و​الولايات المتحدة​ مؤخرا".