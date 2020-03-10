ترمب: كنت سأجري فحصا لكورونا والطبيب قال لا داع لذلك

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020، إن طبيبه الخاص منعه من إجراء فحص للتثبت من اصابته بفيروس كورونا، اثر مصافحته مسؤول يخضع للعزل الصحي.

وأضاف ترمب، في نقطة صحفية، في البيت الأبيض: "لا أعتقد أن القضية كبيرة، كنت سأقوم بالفحص، لكنني لا أجد سببا لذلك، أشعر أنني بصحة جدية جدا".

وأشار إلى أنه تحدث مع طبيب البيت الأبيض حول الأمر لكن الأخير قال له إنه "لا يجد سببا لذلك، لا أعراض لدي ولا شيء من هذا القبيل" وفق ما نقلته ''سي آن آن''.

وسجلت أميركا 732 حالة مصابة بالفيروس وأعلنت 26 حالة وفاة، حتى اليوم الثلاثاء، وفق المصدر المذكور.

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