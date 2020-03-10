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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غداً.. حزب الوفد يعقد ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا فى بورسعيد

تنظم لجنة الوفد العامة بمحافظة بورسعيد، غداً الأربعاء، برئاسة محمد ناجى، من خلال لجنة الشرق الفرعية ندوة توعية عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أكد القبطان محمد أبو حشيش رئيس لجنة الشرق، أن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على الفيروس المستجد وطرق الوقاية منه، وذلك باستضافة المتخصصين من الصحة والطب الوقائي.

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وأضاف "أبو حشيش" ان الندوة تستضيف كل من الدكتور مصطفى السعيد أخصائي طب الأطفال ونقيب الأطباء والدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الطب الوقائي والدكتور أحمد غريب مدير الرقابة بصيدليات حلمي .

وأشار "أبو حشيش" إلى أن الندوة تقام في السابعة والنصف مساء غدا الأربعاء بمكتبة مصر العامة والحضور مفتوح للجميع بهدف معرفة خطورة الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.