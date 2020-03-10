شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستقبل وطن" الجديد: المنصب ليس هدفنا وما يجمعنا هو خدمة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، رئيس حزب مستقبل وطن، إلي مقر حزب مستقبل وطن، لاستلام مهام منصبه الجديد.

وكان في استقبال، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وعدداً من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات حزب مستقبل وطن، الذين ثمنوا الفترة التي قادها المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظمياً وحزبياً.

وعقب استقباله، اجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بجلسة ودية مع عدداً أعضاء الأمانة المركزية، ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحزب في قيادة الإجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءاً من الأحد المقبل.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، إن القادم لم يكن ينتظر مناصب ولا من رحل كان متمسكاً بمناصب.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال كلمته في الاجتماع المنعقد حالياً بمقر الحزب، انا بعتبر ان ذلك شرف بتواجدي بين ذلك الكوكبة الوطنية المخلصة، مشيرا إلي يجمعنا هدف سامي وهو خدمة هذا الوطن.

الجدير بالذكر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد الأول من أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان،

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969م.

وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971م.

عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة.

وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م.

انتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978م.

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تدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987م.

عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988م.

أصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994م.

أعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992م وحتى 1998م.

عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001م.

وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.

كان عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الاطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وشارك فى إدارة الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شارك المستشار عبد الوهاب فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الجماعة الإرهابية، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخى" من قبل عناصر الجماعة الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب آنذاك.

ويحظى المستشار عبد الوهاب بحب واحترام زملائه، ويتميز بالهدوء والالتزام بالتقاليد القضائية، كما أن تنقلاته بين جميع الهيئات القضائية على مدار سنوات عمله أكسبته خبرات قانونية كبيرة جعلته من القضاة المميزين بالمحكمة.