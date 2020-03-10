شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بسبب تدنى خدمة الإسعاف بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب عصام الصافي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تدهور خدمة الإسعاف على مستوى الجمهورية خصوصاً محافظة البحيرة، مؤكدا أن الخدمة فى المحافظة غير جيدة، وهناك قصور كبير فى تقديمها للمواطنين، مما يضع حياة المرضى فى خطر، نتيجة هذا الأمر وضرورة أن تكون هناك آلية لمعالجة هذه المشكلة العاجلة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن هناك بعض الوقائع بالمحافظة التى تؤكد بالدليل القاطع ان هناك تدهور فى الخدمة المقدمة للمواطنين، وما ينتج عن هذا الأمر من مخاطر حقيقة على حياة المواطنين، فى واحدة من أبرز القطاعات الخدمية، حيث يعد قطاع الصحة منظومة متكاملة، ولابد أن يكون هناك اهتمام بكافة تفاصيل المنظومة الصحية.

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وطالب عضو البرلمان، تحسين الخدمة على مستوى الجمهورية، وعلى صعيد المحافظة بشكل خاص، وذلك من خلال توفير أعداد السيارات اللازمة والاهتمام بكافة تفاصيل الخدمة، وأن تكون هناك متابعة ورقابة على تقديم الخدمة، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك، لافتا إلى أن المنظومة الصحية شهدت اهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية وانعكس هذا الأمر على الخدمة، ولابد من ترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة قرارات على أرض الواقع، وبحث القصور فى بعض قطاعات المنظومة وسرعة تداركه وتحسينه مثل باقى القطاعات.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.