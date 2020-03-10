إسرائيل تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا إلى 70 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 70 مصابًا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

قررت السلطات الإسرائيلية، فرض الحجر الصحي الذاتي على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "كل مَن يأتي إلى إسرائيل من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما".

وأضاف نتنياهو أن "القرار صعب، لكنه ضروري لحماية الصحة العامة، والصحة العامة أهم من أي شيء".