الإمام الأكبر في ذكرى "طنطاوي": كان محبًا للأزهر وغيورًا عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، كان عالمًا جليلًا وترك إرثًا كبيرًا من المؤلفات، منها تفسير كامل للقرآن الكريم"، موضحا أنه عمل معه لعدة أعوام، منها سبعة في رئاسة الجامعة.

وأضاف الإمام الأكبر في بيان اليوم الثلاثاء، في ذكرى رحيل "طنطاوي"، أن "الإمام الراحل كان محبا للأزهر الشريف وغيورا عليه ويعد أستاذا كبيرا لهذا الجيل من علماء الأزهر، وتتلمذ على يده كثيرون من علماء الأزهر، فجزاه الله عنهم وعن طلبة العلم في الأزهر خير الجزاء، وبارك في أسرته".