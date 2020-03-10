منظمة التجارة العالمية تعلق اجتماعاتها بعد إصابة أحد موظفيها بكورونا

أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء تعليق كل اجتماعاتها حتى العشرين من مارس بعد تأكيد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة،

التي مقرها جنيف إن كل الاجتماعات ستعلق اعتبارًا من غد الأربعاء وسيجري تقييم الوضع قبل نهاية الأسبوع القادم.

وأضاف قائلًا «نأخذ صحة العاملين بالأمانة العامة وأعضائنا مأخذ الجدية البالغة وهو ما دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل... نراقب الوضع عن كثب وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والسلامة».