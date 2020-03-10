أعلنت منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء تعليق كل اجتماعاتها حتى العشرين من مارس بعد تأكيد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.
وقال روبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة،التي مقرها جنيف إن كل الاجتماعات ستعلق اعتبارًا من غد الأربعاء وسيجري تقييم الوضع قبل نهاية الأسبوع القادم.
وأضاف قائلًا «نأخذ صحة العاملين بالأمانة العامة وأعضائنا مأخذ الجدية البالغة وهو ما دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل... نراقب الوضع عن كثب وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والسلامة».
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة التجارة العالمية تعلق اجتماعاتها بعد إصابة أحد موظفيها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.