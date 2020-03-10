إسرائيل تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 10

أفادت وسائل إعلامية اليوم، أن هناك تقارير تكشف بوجود 10 إصابات بفيروس كورونا في إسرائيل.

كانت السلطات الإسرائيلية قررت -في وقت سابق- فرض الحجر

الصحي "الذاتي" على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في بيان بهذا الصدد- إن كل مَن يأتي إلى إسرائيل من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومWا.

وأضاف أن القرار صعب، لكنه ضروري لحماية الصحة العامة.