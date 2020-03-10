كورونا يُغلق مدارس فرنسا.. وماكرون: نحتاج إلى تنسيق أوروبي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إغلاق المدارس في بعض المقاطعات ومنع التجمعات وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".
وأكد ماكرون، أن فرنسا تحتاج إلى التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت السلطات الفرنسية، فى وقت سابق اليوم، أن
وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن المستشفيات والحجر الصحى يوفر سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بفيروس كورونا القاتل.
وسجلت فرنسا ارتفاع فى وفاة فيروس كورونا المستجد،وصل إلى 33 شخصا وارتفاع الإصابات إلى 1784 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.
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