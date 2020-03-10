البرتغال تعلِّق رحلاتها الجوية مع إيطاليا بعد تفشي كورونا

أعلنت حكومة البرتغال في بيان، الثلاثاء، تعليق كل الرحلات الجوية للركاب إلى ومن إيطاليا لمدة 14 يوما بدءا من غد الأربعاء كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا. وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا. وكانت الحكومة قد علقت الرحلات الجوية إلى المناطق الأكثر تأثرا بالفيروس في شمال إيطاليا لكنها قالت الآن إنها «بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي فإنها قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية». في شمال إيطاليا لكنها قالت الآن إنها «بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي فإنها قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية».

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