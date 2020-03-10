متظاهرو بغداد: قوة الأمن خرقت التهدئة

كشف متظاهرون في ساحة الخلاني وسط بغداد، أمس، أنهم ما زالوا يتعرضون إلى رصاص وقنابل الغاز المسيّل للدموع وإطلاقات بنادق الصيد من جانب قوات الأمن، وهو ما يؤدي بشكلٍ متكرر إلى مقتل محتجين، وقُتل آخرهم قبل أيام، إضافة إلى إصابة أكثر من 80 متظاهراً.
يصر المحتجون على الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالبهم، فيما تم الاتفاق مع القوات الأمنية على التهدئة أكثر من مرة لكن الأخيرة، كما يؤكدون، تخرق الاتفاق وتحاول إبعادهم عن ساحة الخلاني، الأمر الذي يتسبب بوقوع مصادماتٍ دامية بين الطرفين.
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