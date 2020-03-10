اتفاق جديد للاجئين
رغم التوتر الواضح في اجتماعه مع الطرفين، سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للحصول على مزيد من الدعم من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في لقائه الذي جرى في بروكسل، فيما أعلنت أنقرة أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة بحلول 26 مارس. وكانت تركيا طلبت دعم أوروبا في حربها في سورية، وتأييدا لمشروع المنطقة الآمن على شمال سورية، فضلا عن طلبها صواريخ باتريوت الدفاعية من حلف الأطلسي، إلا أن المسألة تعقدت جرّاء قرار أنقرة المثير للجدل شراء صواريخ دفاعية روسية من طراز «إس-400».
أزمة الهجرة
أعلنت تركيا أمس أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزوران إسطنبول الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الهجرة، دون تأكيد للزيارة، غير أن أوروبا قالت حتى الآن إنها ستنظر في مسألة استقبال 1500 لاجئ من الأطفال، لكنها ركزّت أكثر على تعزيز الإجراءات عند حدودها مع اليونان. وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس، أنه إذ تم التوصل إلى اتفاق بحلول 26 مارس فسيطرح على الطاولة خلال قمة القادة الأوروبيين التي ستعقد في ذلك الموعد، وذلك غداة قمة عقدت في بروكسل بين الرئيس التركي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. ودُعي إلى هذه القمة بشكل طارئ بعدما أعلنت تركيا قبل أسبوعين عن فتح أبوابها مع أوروبا لإفساح المجال أمام المهاجرين الراغبين في الرحيل، مما تسبب بتدفق عدد كبير من المهاجرين إلى الحدود اليونانية، فيما قرر الاتحاد الأوروبي وأنقرة خلال المحادثات مواصلة المفاوضات حول مسألة الهجرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الدولية تدين أوضاع حقوق الإنسان في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.