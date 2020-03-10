3 ملفات ليبية ساخنة في حقيبة حفتر لباريس وبرلين

دعوتان لحفتر
غير أن مصادر عسكرية تابعة للجيش الليبي ذكرت أن الزيارتين لباريس وبرلين جاءت بدعوة من رئيسي البلدين لبحث سبل الحلول الممكنة للأزمة الليبية في أعقاب استقالة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، وتضاؤل فرص تطبيق مخرجات مؤتمر برلين في ظل تعنت حكومة طرابلس والميليشيات التابعة لها. يقول عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني: إن زيارة قائد الجيش الليبي إلى باريس تهدف إلى تنشيط الحل السياسي في ليبيا، وإنه بحث وقف إطلاق النار في ليبيا، وامتدادا لمؤتمر برلين الذي يمتلك مخرجات جيدة بيّن الجهاني أن الوضع الميداني في ليبيا، يشهد تحشيدات عسكرية من قبل الطرفين، نظراً إلى وجود اتفاقات خارجية تهدف إلى استمرار الحرب، خصوصاً في ظل تعقد الحل السياسي وكذلك المسار العسكري، نتيجة استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة، وتابع: يجب أن يكون هناك حل سياسي متوافق مع الوضع العسكري الحالي.
مخرجات برلين
حول زيارة حفتر لألمانيا، قالت مصادر: إن قائد الجيش الليبي يبحث مع المستشارة إنجيلا ميركل تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي في ليبيا، وسبل تطبيق مخرجات مؤتمر برلين التي تم التوافق بشأنها بين طرفي النزاع شهر يناير الماضي، خصوصا البند المتعلق بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات السياسية. هذا، ولا تزال انتهاكات وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس مستمرة على الرغم من التوصل إلى هدنة بين الطرفين وتوصية مجلس الأمن الدولي بضرورة وقف إطلاق النار، حيث شهدت أغلب المحاور خلال الأيام الماضية عمليات عسكرية من الجانبين استهدف فيها الجيش عدّة مواقع تابعة للوفاق أهمها قاعدة معيتيقة.
ماذا وراء جولة حفتر لباريس وبرلين؟
- إمكانيات حسم معركة طرابلس والسيطرة على ليبيا
- إحياء مخرجات مؤتمر برلين وبحث وقف إطلاق النار
- بحث ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية
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