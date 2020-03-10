ترامب يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا: لم تظهر عليّ أي أعراض للمرض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.



كما أضاف ترامب للصحفيين بمقر الكونغرس عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس “لا أشعر بداع لذلك… أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية”.



في وقت سابق، الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخضع لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، “كوفيد 19”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام إن ترامب بصحة ممتازة، ولم يتواصل عن قرب أو بشكل مطول مع أي شخص مصاب.



جاء ذلك بعد الإعلان عن أن عضوين في الكونغرس، اجتمعا مع ترامب مؤخراً، قررا الخضوع لعزل صحي ذاتي، بعد لقائهما بشخص مصاب بالفيروس.



بينما تعهد ترامب بالكشف عن خطوات “كبرى” يوم الثلاثاء لتعزيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.



يأتي هذا بعدما أعلن كل من عضوي الكونغرس، دوغ كولينز، ومات غايتس، أنهما قررا وضع نفسهما في حجر صحي، بعد إخبارهما بأن مؤتمراً حضراه كان فيه شخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.



تقارير صحفية أمريكية قالت إن كولينز الذي ظهر في صورة واقفاً خلف ترامب خلال مؤتمرٍ للمحافظين، نهاية شهر فبراير/شباط 2020، كان قد التقط صورة مع شخص في المؤتمر، وبعد ذلك تم إبلاغه بأن الشخص مصاب بالفيروس، وكان ترامب قد صافح كولينز، بحسب ما أظهره فيديو نشرته صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.



من جانبها، قالت شبكة CNN، إن النائب غايتس ركب في سيارة الليموزين مع الرئيس الأمريكي، بل وسافر معه على متن نفس الطائرة من ولاية فلوريدا إلى واشنطن، وحتى الآن لم تتأكد إصابة عضوي الكونغرس بفيروس كورونا.



المصدر: رويترز