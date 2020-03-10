كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تقرر تعليق التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر علقت التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وكانت وزارة الرياضة الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق، تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية، وقالت: إن "الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة".