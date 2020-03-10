كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 61 حالة، وذلك عقب تشخيص حالتين لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا من سكان جنوب تل أبيب، وشاب يبلغ 29 عاما من مدينة القدس.

وكانت إسرائيل، قد قررت يوم أمس الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خوفًا من انتشار فيروس "كورونا".

وشدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.