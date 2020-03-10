نجم “الأسود” يرمي زيدان ورونار بالورود بعد ارتفاع أسهمه عالميا

أشاد أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني، بمدرب فريقه الأم ريال مدريد زين الدين زيدان، مبرزا في حوار خص به “تيلي فوت” أنه كان له دور كبير في ولوجه كرة القدم العالمية من بوابة الاحتراف، عقب الاعتماد عليه في أولى بداياته رفقة فريق العاصمة الاسبانية.

وتابع حكيمي “زيدان منحني فرصة اللعب والثقة اللازمة لخوض غمار الممارسة على المستوى الاحترافي، أشكره على ثقته وحسن تعامله معي، سأظل ممتنا له طيلة حياتي”.

وفي معرض رده عن سؤال حول تألقه من بوابة المنتخب الوطني، قال حكيمي”رونار منحني فرصة اللعب مع منتخب بلدي رغم كون سني، وقتها، كان صغيرا، منحني الثقة التي كنت أحتاجها، لقد طور من إمكانياتي وله الفضل فيما أصبحت عليه الآن، وأينما حل سأتمنى له دائما التوفيق”.

وعت عودته لفريقه ريال مدريد الموسم المقبل، قال “إذا كان فريق ريال مدريد يرغب في الاستفادة من خدماتي فلن أتأخر في العودة إلى بيتي”.