168 وفاة جديدة بسبب كورونا في إيطاليا.. وحصيلة الإصابات تتجاوز 10 آلاف

سجلت إيطاليا 168 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 631 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها، اليوم الثلاثاء، هيئة الوقاية المدنية.

وذكر رئيس هيئة الوقاية المدنية الإيطالية أنجيلو بوريلي، أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، إذ سجلت بها 468 حالة وفاة، فيما بلغ مجموع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس في أنحاء مختلفة بإيطاليا 10149 إصابة.

وأوضح رئيس هيئة الوقاية المدنية أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي في روما أن 1004 شخصا من ضمن المصابين تماثلوا للشفاء.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن، مساء أمس الاثنين، أنه سيتم فرض قيود مشددة على التنقل في كل أنحاء إيطاليا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل الارتفاع المتسارع للضحايا والمصابين بفيروس كورونا.

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ونقلت وكالة الأنباء (أنسا) عن كونتي قوله، في مؤتمر صحفي، أن التنقل في مختلف أنحاء إيطاليا سيكون “فقط لأسباب صحية أو متعلقة بالعمل”.

وأشاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بهذه الإجراءات “الشجاعة” وبـ “التضحيات الحقيقية” التي تبذلها إيطاليا.

وارتفع عدد ضحايا كورونا خارج الصين، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 1,115 حالة وفاة، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.