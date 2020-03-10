مندوبية الصحة بآسفي تفحص طاقم 3 سفن قادمة من إيطاليا وإسبانيا في عرض البحر..مصدر”اليوم24″: لاوجود لكورونا

علم “اليوم24” من مصدر في وزارة الصحة، أنّ مصالح المندوبية الإقليمية لآسفي، أجرتَ ثلاث عمليات فحص لطاقم 3 سفينات تجارية دخلت رسميًا إلى ميناء آسفي يوم الثلاثاء بينما ستدخل الثالثة غدا الأربعاء، ويتعلق الأمر بسفينة قادمة من مدينة فينيزيا الإيطالية وسفينة قادمة من جبل طارق أقصى شبه جزيرة إيبيريا وسفينة بانامية قادمة من ميناء لاسبيتسيا (La Spezia) الإيطالي .

وأفاد مصدر “اليوم24” مساء يوم الثلاثاء أنَّ ضباط الصحة التابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، توجهوا إلى عرض البحر حيث ترابض هذه السفن، إذ جرى يوم الثلاثاء، فحص طاقم السفينة التجارية القادمة من جبل طارق، وتبينَ وفقًا لنفس المصدر، أنَّ طاقمها خالي من فيروس كورونا وبتالي سُمحَ لها بدخول ميناء آسفي حيث تتواجد الأن.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لسفينة القادمة من فينزيا الإيطالية والبالغ عدد طاقهما 11 راكبًا، جرى فحصهم هم الآخرين في عرض البحر، بعدمَا انتقلت مصالح وزارة الصحة تجاههم لإجراء التحاليل الأولية والتي كشفت خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للسفينة البانمية والقادمة من ميناء لاسبيتسيا (La Spezia) الإيطالي، والتي اثارت توجسا غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، فقد جرى فحصها نهائيًا وتأكد لمصالح المندوبية الإقليمية خلوهم من فيروس كورنا المستجد، وستدخل ميناء مدينة آسفي غدًا الأربعاء لتستقر بالميناء لأداء مهامها.

وأشرف على العملية المذكورة طاقم طبي متخصص من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، ويُرافقهم ضباط في الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، غير أنَّ عملية الفحص والكشف تجري فقط من قبل ضباط الصحة التابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.