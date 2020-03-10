بسبب انتشار فيروس “كورونا”.. سفارة المملكة في ألمانيا تضع خلية للتتبع وتوفر رقما للتواصل مع المهاجرين المغاربة

أعلنت سفارة المغرب ببرلين أنها أحدثت خلية للتتبع والاتصال في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد بألمانيا.

وذكرت السفارة في بيان هلا مساء اليوم الثلاثاء، أنها تتابع باهتمام كبير المستجدات المتعلقة بارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بألمانيا، والتي تعتبر من بين الدول الأوروبية التي تفشى بها هذا الفيروس.

وأشار البيان إلى أن السفارة وضعت، أيضا، رهن إشارة المغاربة المقيمين في ألمانيا الرقم الهاتفي التالي: 016093853294، وذلك قصد التواصل معهم، ومتابعة وضعهم الصحي وتقديم الدعم والمساعدة لهم عند الحاجة.

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ودعت السفارة أفراد الجالية المقيمين بألمانيا إلى اتخاد كافة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي هذا الفيروس، وذلك وفقا لمعايير السلامة الصحية المتبعة ببلد الإقامة.

كما أكدت السفارة أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أية إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى أفراد الجالية المقيمين بألمانيا.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا بفيروس كورونا قد بلغت إلى حدود زوال اليوم الثلاثاء 1317 حالة، منها 93 حالة جديدة، مع تسجيل حالتي وفاة بسبب هذا الوباء.