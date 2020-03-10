هام لمغاربة إيطاليا.. القنصلية العامة تعدل برنامج عملها وتحد من الخدمات المقدمة

أعلنت القنصلية العاملة للمملكة المغربية في العاصمة الإيطالية روما، عن تعديل في برنامج عملها الأسبوعي، تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الإيطالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت القنصلية في منشور لها اليوم الثلاثاء، أنها قد قررت تحديد ساعات العمل بمصالح القنصلية العامة من الإثنين إلى الجعة، ما بين الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال.

كما ستقتصر القنصلية على توفير الخدمات في الحالات الضرورية والطارئة، مثل طلبات جواز السفر، ورخصة المرور، وبطاقة التعريف الوطنية، وحالات الوفايات وتسجيل الولادات.

وأهابت القنصلية بكافة أفراد الجالية المغربية بإيطاليا إلى الإمتثال لتوصيات السلطات المحلية المستجدة والطارئة للحد من انتشار هذا الوباء.

Advertisements

وقالت إلى أن على الراغبين في التواصل حول هذا الموضوع للإتصال بوزارة الصحة في المغرب عبر الرقم 0801004747، وكذا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر الرقم 00212537663300.

وكانت القيود المشددة على حركة السفر والتنقل في عموم أنحاء إيطاليا قد دخلت فجر اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ قبل ساعات، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستيقظ نحو 60 مليون إيطالي اليوم على إغلاق كامل للبلاد، وقد طلبت السلطات من الناس البقاء في منازلهم.

ويوجد في إيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة خارج الصين، وأظهرت أحدث الأرقام ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 9172 حالة، وتسجيل 463 حالة وفاة.