مدرب واد زم: “الخسارة ضد بني ملال درس للاعبين وأتمنى التعويض أمام الزمامرة” – فيديو

حقق رجاء بني ملال أول انتصار له في الدوري المغربي على حساب سريع وادي زم (1ـ0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين بالجولة الـ20.

وقال مدرب سريع واد زم: إن الخسارة ضد بني ملال درس للاعبين متمنيا تعويض الخسارة أمام فريق الزمامرة في الجولة المقبلة .

وأضاف المتحدث داته، أن الاعبين لم يكونوا في يومهم ولم يتوفقوا في التسجيل ضد الرجاء الملالي، مشيراإلى أان فريق مديحي لعب بشكل جيد واستحق الفوز بالـ 3 نقاط.