حقق رجاء بني ملال أول انتصار له في الدوري المغربي على حساب سريع وادي زم (1ـ0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين بالجولة الـ20.
وقال مدرب سريع واد زم: إن الخسارة ضد بني ملال درس للاعبين متمنيا تعويض الخسارة أمام فريق الزمامرة في الجولة المقبلة .
وأضاف المتحدث داته، أن الاعبين لم يكونوا في يومهم ولم يتوفقوا في التسجيل ضد الرجاء الملالي، مشيراإلى أان فريق مديحي لعب بشكل جيد واستحق الفوز بالـ 3 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب واد زم: “الخسارة ضد بني ملال درس للاعبين وأتمنى التعويض أمام الزمامرة” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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