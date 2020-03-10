الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 75

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن تشخيص 24 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 75. فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة الغربية المحتلة إلى 30.

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