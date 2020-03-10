كورونا: السلطات المصرية تعلن عن 26 إصابة.. وتتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، من خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد التراجع عن تشخيص 26 حالة كانت تحاليل فحوصاتهم إيجابيّة ثمّ أصبحت سلبية، أي نفت تشخيصهم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضحت زايد أن "من بين هؤلاء 25 شخصًا كانوا على متن المركب (ايه-ساره) التي تم اكتشاف 45 إصابة على متنها خلال عطلة نهاية الأسبوع"، موضحة أن أول شخص أصيب بالفيروس في مصر (وهو مواطن صيني) تحولت تحاليله إلى سلبية كذلك.

وشددت على أن 51 إصابة من الإصابات الـ59 تم اكتشافها نتيجة "خطة التقصي" التي تبنتها الوزارة والتي تقوم بموجبها بالكشف على المخالطين لأي حالة محتملة.

وقالت إنه في إطار الخطة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس قامت فرق من وزارة الصحة المصرية الإثنين بإجراء تحاليل "لعينات عشوائية" للعاملين والسائحين في كل الفنادق في الأقصر وأسوان "وجاءت النتائج سلبية بنسبة 100%".

Advertisements

وقالت إن هذا الإجراء تقرر بسبب اكتشاف المصابين على متن المركب (ايه-ساره) التي كانت تقوم برحلة في النيل بين أسوان والأقصر.

وعُزل سياح فرنسيون وأميركيون وهنود منذ يوم الخميس على متن هذه الباخرة السياحية ذات الطوابق الثلاثة التي رست في الأقصر بعد إجلاء المصابين.

وتم نقل 33 راكبًا و12 من أفراد طاقم الباخرة المصابين بالفيروس خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المستشفى المخصصة للعزل في مرسى مطروح، بحسب وزارة الصحة المصرية.