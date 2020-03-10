شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفي إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض الإصابة بالفيروس. وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.



وأضاف ترامب للصحافيين في الكونغرس، بعد اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن حزبه الجمهوري، لبحث سبل مواجهة الفيروس: "لا أشعر بداع لذلك...أشعر بأني في حالة جيدة للغاية".

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