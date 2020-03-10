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عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تشيد بطريقة الامارات في مواجهة كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 مارس 2020

أشادت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة ناتالي غوليه، بطريقة دولة الإمارات في مواجهة وباء كورونا المستجد.

 

وقالت غوليه وفقا لسكاي نيوز: "اسمحوا لي أهنئ الإمارات على طريقة تعاملها لمواجهة فيروس كورونا، فالموارد والوسائل التي  سخرتها كانت إنسانية ومتميزة".

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وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عن تقديم "إجازة الربيع" والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

 

وجاء في القرار الذي نشرته وام: "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".

 

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