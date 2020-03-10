عضو مجلس الشيوخ الفرنسي تشيد بطريقة الامارات في مواجهة كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

أشادت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة ناتالي غوليه، بطريقة دولة الإمارات في مواجهة وباء كورونا المستجد.



وقالت غوليه وفقا لسكاي نيوز: "اسمحوا لي أهنئ الإمارات على طريقة تعاملها لمواجهة فيروس كورونا، فالموارد والوسائل التي سخرتها كانت إنسانية ومتميزة".

Advertisements

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عن تقديم "إجازة الربيع" والعمل بمبادرة "التعلم عن بعد" وتعطيل مؤسسات التعليم العالي لمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وجاء في القرار الذي نشرته وام: "التربية تعلن تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية".