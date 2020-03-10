شكرا لقرائتكم خبر عن أحمدي نجاد: كورونا نتيجة حرب بيولوجية والان مع التفاصيل

محمود أحمدي نجاد

وجاء في الرسالة أن من المحتمل أن يكون ضعف المسؤولين الرسميين وإخفاقهم في أداء واجباتهم في الرعاية الصحية لمواطنيهم، مسؤولاً عن حجم انتشار الفيروس والضرر الذي سببه. ولكن لا يجب تجاهل المسؤولية الرئيسية في إنتاج الفيروس ونشره عن طريق المختبرات التي تنتجه والذين يشنون حرباً بيولوجية على دول.

وحض منظمة الصحة العالمية على تحديد هوية المختبر الذي أنتج الفيروس ونشره، والمراكز الأخرى التي دعمت الحرب البيولوجية ضد الإنسانية. ونشر الرئيس السابق نسخة من رسالته على تويتر.

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