شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن توسيع الحجر الصحي في أراضيها والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 أعلنت إيطاليا توسيع نطاق القيود المفروضة منذ الأحد على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل سائر أراضيها، بحسب مرسوم يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء "بهدف الحد من تفشي فيروس كوفيد-19".

وكانت المدارس والجامعات قد أغلقت في سائر أنحاء البلاد حتى 15 مارس وستستمر على هذا الحال لغاية 3 أبريل. من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن "خطر الوباء بات حقيقيا جدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تعلن توسيع الحجر الصحي في أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.