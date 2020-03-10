شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 700 حالة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 مارس 2020 صورة أرشيفية Advertisements قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 696 حالة، بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25 حالة.

وأشارت الهيئة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية، وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية. ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 700 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.