- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل إلى 33 كما أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.
وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي: "سجلنا 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1784".
وأضاف "عدد الوفيات بلغ لغاية اليوم 33 ضمنهم 19 رجلا و14 امرأة".
وأوضح سالومون أن "23 شخصاً من المتوفين تفوق أعمارهم الـ 75 سنة".
وتابع "لدينا اليوم 86 شخصا من بين المصابين حالتهم خطرة".
وأكد سالومون أن "فيروس كورونا أصبح منتشراً على كامل الأراضي الفرنسية بشكل متفاوت خاصة في منطقة شمال البلاد".
ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.
كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.