شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو»: «كورونا» يهدد 363 مليون متعلم والان نبدء بالتفاصيل

عقدت منظمة اليونسكو اليوم مؤتمراً عالمياً عبر الفيديو لمسؤولي التعليم العالي، بهدف تصعيد الاستجابة لحالات الطوارئ، وتبادل الإستراتيجيات للحد من اضطرابات التعلم في جميع أنحاء العالم، بمشاركة 72 دولة، وذلك استجابة لارتفاع حالات إغلاق المدارس والجامعات في سبيل احتواء فيروس كورونا.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم عن اليونسكو، فإن الأزمة تؤثر الآن على ما يقرب من 363 مليون متعلم في جميع أنحاء العالم، من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى التعليم العالي، بما في ذلك 57.8 مليون طالب في التعليم العالي.

وأمرت 15 دولة بإغلاق المدارس على مستوى البلاد و 14 دولة قامت بتنفيذ عمليات إغلاق محلية، تشمل آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "نعمل مع الدول لإيجاد حلول تقنية لضمان استمرارية التعلم، في الوقت الذي تحاول فيه الدول إعداد استجابتها، حيث يعد التعاون الدولي أمراً حيوياً لتبادل الأساليب الأكثر فعالية ودعم الطلاب والمعلمين والأسر".

وأشارت إلى أن اليونسكو تكثّف دعمها لضمان أن تؤدي هذه الأزمة إلى تشجيع الابتكار والإدماج وعدم تفاقم انعدام المساواة في التعلم.