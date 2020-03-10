شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو»: «كورونا» يهدد 363 مليون متعلم والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا للبيانات الصادرة اليوم عن اليونسكو، فإن الأزمة تؤثر الآن على ما يقرب من 363 مليون متعلم في جميع أنحاء العالم، من مرحلة ما قبل الابتدائي إلى التعليم العالي، بما في ذلك 57.8 مليون طالب في التعليم العالي.
وأمرت 15 دولة بإغلاق المدارس على مستوى البلاد و 14 دولة قامت بتنفيذ عمليات إغلاق محلية، تشمل آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي: "نعمل مع الدول لإيجاد حلول تقنية لضمان استمرارية التعلم، في الوقت الذي تحاول فيه الدول إعداد استجابتها، حيث يعد التعاون الدولي أمراً حيوياً لتبادل الأساليب الأكثر فعالية ودعم الطلاب والمعلمين والأسر".
وأشارت إلى أن اليونسكو تكثّف دعمها لضمان أن تؤدي هذه الأزمة إلى تشجيع الابتكار والإدماج وعدم تفاقم انعدام المساواة في التعلم.
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