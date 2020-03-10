شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تغلق المدارس والجامعات أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت اليونان اليوم، المدارس ودور الحضانة والجامعات أسبوعين بهدف منع انتشار فيروس كورونا السريع الذي أصاب 89 شخصاً في البلاد. وقال وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس في تصريح صحفي، إن الحكومة قررت تعليق أنشطة كل المؤسسات التعليمية في كل أنحاء البلاد لـ 14 يوماً.

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