شكرا لقرائتكم خبر عن «631 حالة».. «كورونا» يواصل حصد أرواح الإيطاليين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة عدد حالات الوفيات في إيطاليا إلى 168 حالة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، إن عدد المتوفين في إيطاليا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 463 إلى 631 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10149 حالة بعد أن كانت على مستوى 9172 مساء أمس.

يذكر أن إيطاليا تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين.