شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة «ترامب» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض، وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.

وأضاف "ترامب" للصحفيين بمقر الكونجرس، عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس: "لا أشعر بداع لذلك.. أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية".