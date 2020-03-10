شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. سطو مسلح على شاحنة نقل أموال والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت شاحنة نقل أموال في ألمانيا لعملية سطو من قبل شخصين مسلحين في مدينة كريفيلد غربي البلاد.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء أن الشخصين المجهولين تمكنا من الفرار بعد أن سرقا صندوق نقدية، ولم تقع إصابات خلال عملية السطو.

وأضافت الشرطة أن منفذي الجريمة أضرما النار في السيارة التي فروا بعدها على مسافة بضعة شوارع من مكان السرقة، وقد احترقت السيارة بالكامل.

ورجحت الشرطة أنهما واصلا الفرار باستخدام ليموزين سوداء، وقال متحدث باسم الشرطة :" نحن نبحث في الوقت الراهن باستخدام كل القوى المتاحة وباستخدام مروحية أيضا".