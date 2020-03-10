محادثات بين أنقرة وبروكسل بشأن المهاجرين وقمة في إسطنبول الأسبوع القادم

إسطنبول ـ د ب أ:

قيم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بـ”البناءة”. وقال تشاويش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أمس إنه يتعين القيام بمزيد من الخطوات في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأضاف: “لقد انتقلنا في الحوار إلى مرحلة جديدة، لكن يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات لمواصلة هذه العلاقات بطريقة واقعية”. وكان تشاويش أوغلو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقيا مساء أمس الاول رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل. وتحدثت فون دير لاين عقب المحادثات التي استغرقت نحو ساعتين عن “بداية جيدة”. ولم يعلق أردوغان حتى الآن على اللقاء في بروكسل.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيستضيف قمة في اسطنبول يوم 17 مارس مع قادة فرنسا وألمانيا وربما بريطانيا لمناقشة قضية المهاجرين بعدما بدأت تركيا السماح لهم بالعبور إلى أوروبا. وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من بروكسل إن تركيا لا تفكر حاليا في إغلاق معابرها الحدودية مع أوروبا مضيفا أن على اليونان فتح معابرها.

وتستضيف تركيا نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا وأوقفت مد الهجرة لأوروبا بموجب اتفاق أبرمته مع التكتل في 2016، مقابل مساعدات بمليارات اليورو. وقال أردوغان “الأزمة النابعة من سوريا، بجوانبها الأمنية والإنسانية تهدد منطقتنا بل وكل أوروبا… لا تملك أي دولة أوروبية رفاهية أن تواصل التعامل بلامبالاة”. وأضاف “نتوقع دعما ملموسا من كل حلفائنا في المعركة التي تخوضها تركيا بمفردها… حلف الأطلسي يمر بمرحلة حرجة ينبغي خلالها أن يظهر دعما واضحا”. ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي ما يقدمه فيما يتعلق بالدعم العسكري في سوريا، التي ندد بتورط تركيا فيها. ولوح التكتل المؤلف من 27 دولة، حيث معظم الدول حلفاء لأنقرة في حلف شمال الأطلسي، بخيار تقديم المزيد من المساعدات لكن في الوقت المناسب وبشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قبل المحادثات مع أردوغان “تشير الأحداث على الحدود اليونانية التركية بوضوح إلى ضغط بدوافع سياسية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”. في الوقت ذاته، يحاول الاتحاد الأوروبي دعم اليونان حيث يقول إن 42 ألف مهاجر تقطعت بهم السبل على الجزر بينهم نحو 5500 طفل دون مرافقين.