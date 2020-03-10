أكثر من 4 آلاف حصيلة وفيات (كوفيد19) حول العالم

الصين تعلن السيطرة على تفشي الفيروس في بؤرة انتشاره و شفاء 70% من المصابين

ـ 74 مصابا في الإمارات والسعودية تسجل 5 حالات جديدة

ـ الكويت تغلق جميع صالات السينما والمسارح وتعلق الأنشطة الرياضية

ـ تعافي 26 مصابا في مصر وتسجيل أول وفاة في لبنان

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ـ وفاة 291 وإصابة 8000 وإجازات لـ70 ألف سجين في إيران

ـ تطبيق إجراءات العزل في كافة أنحاء إيطاليا ـ إصابة وزير الثقافة الفرنسي

ـ تدابير اقتصادية لتعويض الأضرار بأميركا

بكين ـ عواصم ـ وكالات: تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، وفقا لاحصائية لوكالة الأنباء الفرنسية. يأتي ذلك في وقت اعلن فيه الرئيس الصيني شين جين بينج، إنه تمت السيطرة على تفشي الفيروس القاتل في بؤرة انتشاره. ووصلت حصيلة الوفيات العالمية الى 4011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص. وأدى انتشار الفيروس الى تعطيل قطاعات النقل في العالم وتسبب في إلغاء جميع المناسبات من المؤتمرات الى الدورات الرياضية.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة في الصين بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها. وتم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط، وفقا للجنة الصحة الوطنية في الصين، وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين. وأوضح الرئيس الصيني في تصريحات صحفية: “تمت السيطرة عمليا على تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشار الفيروس”. وقد قام شي بزيارة إلى مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس صباح أمس. وبحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية، فإن الرئيس الصيني تفقد جهود مكافحة تفشي الفيروس ويزور العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة المرض.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية شفاء نحو 70 % من إجمالي المصابين بفيروس “كورونا المستجد” في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص. وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي حول تفشي فيروس “كورونا المستجد” ، أن 93 % من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، مؤكدا أنه لايزال من الممكن السيطرة على الوضع. كما ذكر الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع للتعافي الكامل من المرض .. موضحا أن الشفاء يتم قياسه في الغالب من عدم ظهور الأعراض، بالإضافة إلى اختبارين سلبيين متتاليين للكشف عن الفيروس قبل يوم واحد على الأقل، “لكن بعض الدول قد تقيس الشفاء بشكل مختلف، على حد وصفه.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن كل الإصابات الجديدة كانوا ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي. وبذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الامارات إلى 74 حالة، تعافت منها 12 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء امس الاول عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس. وفي الكويت أصدرت الحكومة قرارا بإغلاق كافة صالات السينما والمسارح والفنادق حتى إشعار آخر بمافيها خيم وقاعات الافراح وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة .

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 26 حالة سلبية، من أصل 59 حالة تم الإعلان عنها، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس لخمس حالات أمس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أن الحالة الصحية لتلك الحالات مستقرة تماما، ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أعلن لبنان عن تسجيل أوّل حالة وفاة بفيروس “كورونا المستجد”. وفي تونس، أعلنت وزارة الثقافة عن إرجاء معرض تونس للكتاب الدولي الذي يقام سنويا في شهر مارس، لدواع صحية تحسبا من انتشار الفيروس. في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة المغربية تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة الإيرانية إن الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران قفزت إلى 291 حالة وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أكثر من ثمانية آلاف حالة. كما أعلن رئيس منظمة السجون التابعة للسلطة القضائية في إيران “أصغر جهانجير” منح إجازات لـ 70 ألف سجين على صعيد ايران.

وفي إيطاليا، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 9172 شخصا كما ارتفعت الوفيات جراء الفيروس إلى 463 حالة وفاة، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه سيتم تطبيق إجراءات العزل لاحتواء الفيروس القاتل .في السياق، اثبتت الاختبارات التي اجريت لوزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر إصابته بفيروس كورونا المستجد وفق ما اعلنه مكتب الوزير أمس الاول. الى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم الاعلان عن تدابير اقتصادية بهدف المساعدة في تعويض العواقب السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.