صحة ميسان تعلن نتائج الفحص الملامسين للمتوفي في المحافظة

اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن نتائج الفحص الملامسين للمتوفي في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتائج الملامسين للمتوفى الوحيد بمرض كورونا في ميسان، ظهرت هذا اليوم سليمة ولم يكتسبوا العدوى من المتوفي الذي تأكدت اصابته بالمرض قبل يومين"، مبينا ان "جميع المشتبه بهم في محافظتنا ظهرت نتائجهم سليمة وتم اخراجهم من المستشفى قبل قليل".

واضاف ان "هذه النتائج تشير الى فاعلية الإجراءات الوقائية والإجراءات العاجلة لخلية الأزمة في السيطرة على المرض".