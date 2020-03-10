مقتل ناشط مدني ومحام بهجوم مسلح في العمارة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن ناشطا مدنيا ومحام قتلا بهجوم مسلح في العمارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على ناشط مدني ومحام لدى مرورهما في منطقة الصناعية بالعمارة، ما ادى الى مقتلهما في الحال".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
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