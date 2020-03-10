النصر: لسنا جزء من جبهة على اساس طائفي او اثني

جدد ائتلاف النصر، الثلاثاء، تاكيده انه بالضد من اي تحالفات سياسية طائفية، فيما اشار الى انه ليس جزء من جبهة على اساس طائفي او اثني.
وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بالضد من اي تحالفات سياسية طائفية"، مبينا ان "معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية المحاصصاتية التي اوجدت نظام المكوّنات على حساب نظام المواطنة".
واضاف انه "ليس جزء من اي جبهة على اساس طائفي او اثني"، مشيرا الى ان "النصر كيان وطني".
وتابع ان "سياسات الائتلاف ولقاءاته واجتماعاته جرت وتجري مع جميع الكتل السياسية والنخب الوطنية وناشطي المجتمع لهدف ايجاد الحلول المناسبة للازمة الوطنية الراهنة".
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