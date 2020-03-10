العشرات يتجمعون أمام مبنى شرطة واسط مطالبين بالافراج عن متظاهرين

أفاد مصدر محلي في محافظة واسط، الثلاثاء، بتجمع العشرات أمام مبنى شرطة المحافظة مطالبين بالإفراج عن متظاهرين. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى قيادة شرطة محافظة واسط". وأضاف أن "المتجمعين طالبوا بالافراج عن متظاهرين".



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