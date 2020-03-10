ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 631 شخصاً

أعلنت السلطات الطبية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال يوم واحد.
وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء هذه السلالة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 463 إلى 631 حالة.
وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10149 حالة بعد أن كانت عند مستوى 9172 مساء أمس الاثنين.
وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.
وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 10149 حالة بعد أن كانت عند مستوى 9172 مساء أمس الاثنين.
وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.
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