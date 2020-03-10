شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تجلي رعاياها من إيران بسبب انتشار كورونا المتزايد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أجلت طائرة شحن تابعة لسلاح الجو بالجيش الهندي، الثلاثاء، نحو 58 شخصا من الرعايا الهنود الموجودين داخل إيران جراء تفشي فيروس كورونا المستجد .. وفق “العين“.



وأعلن وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، في تغريدة عبر موقع تويتر، أن "الطائرة هبطت وأدت مهمتها. نتطلع إلى المهمة التالية لنقل بقية الهنود من إيران"، حسبما أوردت صحيفة "كيهان لندن" التي تصدر بالفارسية من بريطانيا.

وقدم المسؤول الحكومي الشكر إلى سفارة نيودلهي لدى طهران، والفريق الطبي المشارك، وسلاح الجو الهندي الذين كانوا يعملون في ظروف صعبة، وفق قوله.

وهبطت طائرة الشحن الهندية القادمة من إيران على متنها 58 شخصا في قاعدة "هيندون" الجوية قرب نيودلهي، حيث خضع المسافرين لحجر صحي بمجرد وصولهم.

وتعد هذه هي المهمة الثانية لسلاح الجو بالجيش الهندي لإجلاء الرعايا الهنود من بلدان أخرى ينتشر بها فيروس كورونا المستجد.

وأعاد الجيش الهندي في مهمته الأولى، 27 فبراير/ شباط الماضي، 76 هنديا و 36 شخصا من جنسيات أخرى من مدينة ووهان الصينية (منشأ فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد 19).

ويمكن لطائرة الشحن العملاقة (جلوب ماستر) التابعة لسلاح الجو بالجيش الهندي حمل معدات ثقيلة وقوات عسكرية في مناخات مختلفة، وتعتبر أكبر طائرة في الهند.

Advertisements

ونقلت قبل 4 أيام طائرة تابعة لشركة طيران "ماهان إير" الإيرانية عينات دم لـ 300 شخص هندي من طهران إلى نيودلهي لإجراء اختبار فيروس كورونا عليها.

ويقيم قرابة ألفي هندي داخل إيران، حيث وعد وزير الخارجية الهندي خلال لقاءه عائلات طلاب هنود يدرسون بجامعات إيرانية بتيسير ظروف عودة أبنائهم من إيران قريبا، وفق صحيفة كيهان لندن.

كما قررت الهند إنشاء مختبر في إيران لفحص الهنود قبل إعادتهم إلى البلاد، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وإلا سيبقي المصابون منهم للعلاج بأحد المراكز الطبية هناك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيران، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 8042 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 291 حالة، بعد تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 8042 بعد تسجيل 881 إصابة جديدة.

كما أعلن أن 2731 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت المعارضة الإيرانية قد أعلنت، الإثنين، في بيان للمجلس الوطني للمقاومة، ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران لأكثر من 2600 وفاة، واتهمت النظام الإيراني بإخفاء الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين