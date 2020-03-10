موسكو تكذب أردوغان بشأن تدمير دفاعات جوية في إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول التدمير المزعوم لـ8 منظومات صواريخ سورية مضادة للطائرات من طراز "بانتسير" في محافظة إدلب.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية التركية بشأن الفعالية القتالية لاستخدام الطائرات دون طيار في محافظة إدلب، التي يزعم أنها قادرة على تدمير 8 منظومات مدفعية صاروخية سورية مضادة للطائرات من طراز بانتسير، غير صحيحة وهي مبالغة بشكل كبير" .. وفق “العين“.

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وأكد البيان أن "القوات الرئيسية وأنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية؛ بما في ذلك نظام صواريخ بانتسير للدفاع الجوي، كانت ولا تزال تتركز بشكل أساسي في منطقة دمشق".

وأوضح البيان أن "وحدات القوات المسلحة السورية في منطقة التصعيد بإدلب، تغطيها فقط 4 أنظمة صاروخية من طراز بانتسير للدفاع الجوي".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للهجمات الكثيرة التي قامت بها الطائرات دون طيار التركية، أصيبت فقط منظومتا بانتسير بأضرار".

وتابع البيان: "في الوقت الحالي، أوشك إصلاحهما واستعادتهما في الخدمة مرة أخرى على الانتهاء".