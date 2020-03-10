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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمدي نجاد: كورونا نتيجة حرب بيولوجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قل فيها إن فيروس كورونا، هو نتيجة لحرب بيويولوجية ضد الإنسانية.
وجاء في الرسالة أن من المحتمل أن يكون ضعف المسؤولين الرسميين وإخفاقهم في أداء واجباتهم في الرعاية الصحية لمواطنيهم،
مسؤولاً عن حجم انتشار الفيروس والضرر الذي سببه. ولكن لا يجب تجاهل المسؤولية الرئيسية في إنتاج الفيروس ونشره عن طريق المختبرات التي تنتجه والذين يشنون حرباً بيولوجية على دول.
وحض منظمة الصحة العالمية على تحديد هوية المختبر الذي أنتج الفيروس ونشره، والمراكز الأخرى التي دعمت الحرب البيولوجية ضد الإنسانية. ونشر الرئيس السابق نسخة من رسالته على تويتر.
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