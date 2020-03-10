المجلس الشيعي اللبناني يعلق إقامة صلاة الجمعة والجماعات‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، عبد الأمير قبلان، اليوم الثلاثاء، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعات في المساجد مؤقتًا خوفًا من انتشار فيروس كورونا.



وقال قبلان، في بيان، إن القرار جاء“لأن حفظ النفس من حفظ الدين، ولأن حفظ الأوطان بحفظ ناسها وأهلها، ولأن مخاطر فيروس كورونا بلغت حدًا يهدد فيه ناسنا ومجتمعنا“.

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وأوضح أنه ”بسبب إمكانية انتقال الفيروس بسهولة في الازدحام، ومنعًا للضرر، نعلن تعليق صلاة يوم الجمعة والجماعات في المساجد مؤقتًا“.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن مسؤول طبي لبناني، تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ما أدى لارتفاع العدد إلى 52، منذ الظهور الأول للفيروس في البلاد في 21 فبراير/ شباط الماضي.

وحتى، مساء اليوم الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 116 ألفًا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفي منهم 4095، أغلبهم في: الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.