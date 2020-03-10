فرنسا تعلن تسجيل 372 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل إلى 33 كما أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.



وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي: "سجلنا 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 1784".

وأضاف "عدد الوفيات بلغ لغاية اليوم 33 ضمنهم 19 رجلا و14 امرأة".

Advertisements

وأوضح سالومون أن "23 شخصاً من المتوفين تفوق أعمارهم الـ 75 سنة".

وتابع "لدينا اليوم 86 شخصا من بين المصابين حالتهم خطرة".

وأكد سالومون أن "فيروس كورونا أصبح منتشراً على كامل الأراضي الفرنسية بشكل متفاوت خاصة في منطقة شمال البلاد".

ويواصل الفيروس تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في عشرات الدول، تسبب فيها بمئات الوفيات وآلاف الإصابات.

كما صنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".